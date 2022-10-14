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Путин: Мы не ставили перед собой задачу уничтожения Украины

Путин: Мы не ставили перед собой задачу уничтожения Украины "Мы не ставили перед собой задачу уничтожения Украины".
В регионе
14 октября 2022 г. 18:21
Путин: Мы не ставили перед собой задачу уничтожения Украины

"Мы не ставили перед собой задачу уничтожения Украины".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин после заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Астане.

Логику действий российских властей глава государства объяснил тем, что украинцы в свое время перекрыли воду: "А в Крыму проживает 2,5 млн человек. Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крым. Не сделали бы вот этого действия, не было бы противодействия".

Путин уточнил, что 33 тысячи мобилизованных уже распределены по подразделениям. Еще 16 тысяч человек находятся в частях, которые привлекаются к выполнению боевых задач.

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Версия на английском языке Putin: "We have not set ourselves the task of destroying Ukraine"
Версия на азербайджанском языке Putin: “Biz qarşımıza Ukraynanı məhv etmək tapşırığı qoymamışıq”

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