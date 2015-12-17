Президент России: Мы готовы отменить визовый режим с Грузией

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Россия готова восстанавливать отношения с Грузией и отменить визовый режим. Как сообщает Report, об этом заявил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Путин отметил, что вина за развал территориальной целостности Грузии полностью лежит на плечах тогдашнего руководства в лице М. Cаакашвили.

"Эта вина на их плечах, целиком и полностью", - отметил президент России.

Он заявил, что вопрос территориальной целостности должны решать три стороны: грузинская, южноосетинская и абхазская, а Москва будет готова принять любое решение.

"Мы видим сигналы от действующего руководства Грузии и принимаем их. Мы готовы отменить визовый режим с Грузией", - заявил В. Путин.