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    Президент России: Мы готовы отменить визовый режим с Грузией

    Вина за развал территориальной целостности страны полностью на плечах руководства Грузии

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Россия готова восстанавливать отношения с Грузией и отменить визовый режим. Как сообщает Report, об этом заявил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что вина за развал территориальной целостности Грузии полностью лежит  на плечах  тогдашнего руководства в лице М. Cаакашвили. 

    "Эта вина на их плечах, целиком и полностью", - отметил президент России.

    Он заявил, что вопрос территориальной целостности должны решать три стороны: грузинская, южноосетинская  и абхазская, а Москва будет готова принять любое решение.

    "Мы видим сигналы от действующего руководства Грузии и принимаем их. Мы готовы отменить визовый режим с Грузией", - заявил В. Путин. 

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