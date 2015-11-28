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    ​Путин может встретиться с Эрдоганом

    Помощник президента России не исключил встречи Путина и Эрдогана на климатическом саммите

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Помощник президента России Юрий Ушаков не исключил, что российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу на полях климатического саммита в Париже.

    Как передает Report, об этом сообщает "Газета.ru".

    Ранее сообщалось, что президенту России Владимиру Путину доложили о запросе президента Турции Тайипа Эрдогана о встрече 30 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Между тем в окружении президента Турции также не исключают встречи Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Путиным на климатическом саммите в Париже.

    21-я конференция по глобальному изменению климата (COP 21) откроется в пригороде Парижа Ле-Бурже 30 ноября. Она продлится до 11 декабря. Страны-участницы соберутся во французской столице, чтобы принять новое климатическое соглашение взамен устаревшего Киотского протокола, давно вызывавшего нарекания с разных сторон.

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