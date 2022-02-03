Путин может посетить Турцию во второй половине февраля

Президент России Владимир Путин может посетить с визитом Турцию во второй половине февраля.

Президент России Владимир Путин может посетить с визитом Турцию во второй половине февраля.

Об этом передает Report со ссылкой на телеканал A haber.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что визит президента России возможен после его посещения открытия пекинской Олимпиады. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин воспользуется приглашением главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию, как только позволят эпидемиологическая обстановка и графики.

"Визит, дата которого станет известна после пекинской Олимпиады, состоится во второй половине февраля", - передает телеканал.