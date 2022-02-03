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Путин может посетить Турцию во второй половине февраля

Путин может посетить Турцию во второй половине февраля Президент России Владимир Путин может посетить с визитом Турцию во второй половине февраля.
В регионе
3 февраля 2022 г. 11:00
Путин может посетить Турцию во второй половине февраля

Президент России Владимир Путин может посетить с визитом Турцию во второй половине февраля.

Об этом передает Report со ссылкой на телеканал A haber.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что визит президента России возможен после его посещения открытия пекинской Олимпиады. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин воспользуется приглашением главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию, как только позволят эпидемиологическая обстановка и графики.

"Визит, дата которого станет известна после пекинской Олимпиады, состоится во второй половине февраля", - передает телеканал.

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Версия на английском языке Putin may visit Turkey in second half of February
Версия на азербайджанском языке Putin Türkiyəyə fevralın ikinci yarısında səfər edəcək

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