​Путин: Москва знает, в каком году США получат новую ракету большего радиуса

Баку. 18 Июня. REPORT.AZ/Россия знает, в каком году США получат новую ракету большего радиуса, и это создаст угрозу ядерному потенциалу РФ.

Как передает Report, об этом заявил российский президент Владимир Путин.

"Мы даже знаем, в каком году, примерно, американцы получат новую ракету, у которой будет уже не 500 километров, а тысяча, а потом больше, и с этого момента они начнут угрожать нашему ядерному потенциалу. Мы по годам знаем, что будет происходить. И они знают, что мы знаем", — сказал Путин на встрече с руководителями международных информагентств.

По его словам, в таком случае дальше мир войдет в совершенно новое измерение. "Вот в чем проблема. Делают вид, что как будто ничего не происходит. Но я не знаю даже, как достучаться", — отметил президент РФ.

Он подчеркнул, что стратегические системы противоракетной обороны – это часть не оборонного, а наступательного стратегического потенциала, "и все это работает в единой связке с наступательными ударными комплексами".