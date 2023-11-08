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Путин: Многие государства намеренно расшатывают стабильность в странах СНГ

Путин: Многие государства намеренно расшатывают стабильность в странах СНГ Странам СНГ требуется большая превентивная работа по обеспечению безопасности Содружества, важно максимально полно использовать прогнозный и информационно-аналитический потенциал их совбезов.
В регионе
8 ноября 2023 г. 10:42
Путин: Многие государства намеренно расшатывают стабильность в странах СНГ

Странам СНГ требуется большая превентивная работа по обеспечению безопасности Содружества, важно максимально полно использовать прогнозный и информационно-аналитический потенциал их совбезов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам ХI встречи секретарей Советов безопасности стран СНГ, открывшейся в среду в Москве.

По его словам, международная обстановка остается крайне сложной, напряженной. В ряде регионов обострились застарелые и появились новые очаги конфликтов. В частности, на Ближнем Востоке. Глобальная нестабильность проецируется и на Евразию. Действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание ситуации в странах СНГ. Сохраняются такие общие угрозы, как терроризм и организованная преступность, наркоторговля и незаконная миграция, радикализм и экстремизм, а также риски в сфере экономической, информационной, технологической и биологической безопасности.

"Все это требует не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы. В том числе, важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности – для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ и в мире в целом, для четкого определения приоритетов, своевременной корректировки документов стратегического планирования", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Putin: “Bir çox dövlətlər bilərəkdən MDB ölkələrində sabitliyi pozurlar”

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