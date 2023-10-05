Путин: Миссия миротворцев РФ в Карабахе заключалась в наблюдении за режимом прекращения огня

Правовой статус российских миротворцев был основан исключительно на заявлении 2020 года, их миссия заключалась исключительно в поддержании режима прекращения огня. А после недавних событий, и это изменилось, и теперь вопрос об РМК будет решаться уже только с Азербайджаном.
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По его словам Азербайджан не видел необходимости в подписании дополнительного соглашения по статусу миротворцев, а без него в этом не было необходимости.
"Азербайджан считал, что в этом нет необходимости, ну а подписывать без Азербайджана данное соглашение было бессмысленно. Миссия российских миротворцев заключалась в соблюдении режима прекращения огня. У миротворцев никаких других прав там не было", - заявил президент РФ.
После того как Армения признала Карабах в составе Азербайджана, президент страны Ильхам Алиев сказал ему, что теперь вопрос присутствия миротворцев здесь будет теперь решаться только на двусторонней основе, так как они находятся исключительно на территории Азербайджана.