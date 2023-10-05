Путин: Миссия миротворцев РФ в Карабахе заключалась в наблюдении за режимом прекращения огня

Правовой статус российских миротворцев был основан исключительно на заявлении 2020 года.

Правовой статус российских миротворцев был основан исключительно на заявлении 2020 года, их миссия заключалась исключительно в поддержании режима прекращения огня. А после недавних событий, и это изменилось, и теперь вопрос об РМК будет решаться уже только с Азербайджаном.

Как передает Report , об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам Азербайджан не видел необходимости в подписании дополнительного соглашения по статусу миротворцев, а без него в этом не было необходимости.

"Азербайджан считал, что в этом нет необходимости, ну а подписывать без Азербайджана данное соглашение было бессмысленно. Миссия российских миротворцев заключалась в соблюдении режима прекращения огня. У миротворцев никаких других прав там не было", - заявил президент РФ.

После того как Армения признала Карабах в составе Азербайджана, президент страны Ильхам Алиев сказал ему, что теперь вопрос присутствия миротворцев здесь будет теперь решаться только на двусторонней основе, так как они находятся исключительно на территории Азербайджана.