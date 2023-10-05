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Путин: Миссия миротворцев РФ в Карабахе заключалась в наблюдении за режимом прекращения огня

Путин: Миссия миротворцев РФ в Карабахе заключалась в наблюдении за режимом прекращения огня Правовой статус российских миротворцев был основан исключительно на заявлении 2020 года.
В регионе
5 октября 2023 г. 19:06
Путин: Миссия миротворцев РФ в Карабахе заключалась в наблюдении за режимом прекращения огня

Правовой статус российских миротворцев был основан исключительно на заявлении 2020 года, их миссия заключалась исключительно в поддержании режима прекращения огня. А после недавних событий, и это изменилось, и теперь вопрос об РМК будет решаться уже только с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам Азербайджан не видел необходимости в подписании дополнительного соглашения по статусу миротворцев, а без него в этом не было необходимости.

"Азербайджан считал, что в этом нет необходимости, ну а подписывать без Азербайджана данное соглашение было бессмысленно. Миссия российских миротворцев заключалась в соблюдении режима прекращения огня. У миротворцев никаких других прав там не было", - заявил президент РФ.

После того как Армения признала Карабах в составе Азербайджана, президент страны Ильхам Алиев сказал ему, что теперь вопрос присутствия миротворцев здесь будет теперь решаться только на двусторонней основе, так как они находятся исключительно на территории Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya lideri: "Sülhməramlıların Qarabağdakı missiyası atəşkəsə nəzarət etmək idi”

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