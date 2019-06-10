​Путин: Мир находится у опасной черты

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Мир находится у опасной черты, важно сообща искать альтернативы усиливающейся конфронтации и конструктивные решения острых глобальных проблем.

Как передает Report со ссылкой РИА "Новости", об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

"Мир, действительно, подошел к опасной черте, международные отношения лихорадит. Важно сообща искать реальные, жизнеспособные альтернативы усиливающейся конфронтации, грубому, эгоистичному продавливанию рядом стран своих политических и экономических интересов – в частности, путем санкций и торговых войн. Нужны конструктивные варианты решения острых региональных и глобальных проблем. Уверен, что ваши дискуссии будут в этом плане весьма полезными", - говорится в приветственной телеграмме российского президента.