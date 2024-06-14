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Путин: Мир близко подошел к точке невозврата

Путин: Мир близко подошел к точке невозврата Мир близко подошел к точке невозврата.
В регионе
14 июня 2024 г. 13:46
Путин: Мир близко подошел к точке невозврата

Мир близко подошел к точке невозврата.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в МИД, говоря о призывах с Запада нанести стратегическое поражение России.

Путин подчеркнул, что Россия постоянно предлагала зарубежным партнерам конструктивные решения в области безопасности, но все попытки не находили ответа: "На Западе решили, что они победили в холодной войне и могут определять мировое устройство, а на вопросы Москвы отвечали отговорками".

По его словам, мир стремительно меняется, как прежде уже не будет - ни в глобальной политике, ни в экономике. Путин отметил, что на основе новой реальности формируются основы многополярного мироустройства: "Утверждение принципов многополярности в международных делах позволяет вместе решать самые сложные проблемы".

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Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin: Dünya geri dönüşü olmayan vəziyyətə yaxınlaşıb

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