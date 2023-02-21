Путин: Минобороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия

Минобороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США.

Минобороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если это первыми сделают США.

Как сообщает российское бюро Report, об этом президент России Владимир Путин заявил сегодня в послании Федеральному собранию РФ.

"Некоторые деятели в Вашингтоне задумываются о натуральном испытании своего ядерного оружия. В этой ситуации министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми этого, разумеется, мы делать не будем. Но, если США проведут испытания, то и мы проведем", - сказал Владимир Путин.