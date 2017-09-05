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    Путин: МИД России следует подать в суд на США

    Москва оставляет за собой право сократить количество сотрудников дипмиссии США еще на 155 человек

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ МИД России следует подать в суд по поводу изъятия части здания генконсульства России в Сан-Франциско.

    Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом заявил президент России Владимир Путин.

    "Я советую министерству иностранных дел подать в суд. Посмотрим, как работает хваленая судебная система США", - сказал В. Путин.

    При этом президент России заявил, что Москва оставляет за собой право сократить количество сотрудников дипмиссии США еще на 155 человек.

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