Путин: МИД России следует подать в суд на США

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ МИД России следует подать в суд по поводу изъятия части здания генконсульства России в Сан-Франциско.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Я советую министерству иностранных дел подать в суд. Посмотрим, как работает хваленая судебная система США", - сказал В. Путин.

При этом президент России заявил, что Москва оставляет за собой право сократить количество сотрудников дипмиссии США еще на 155 человек.