​Путин: Мы дорожим российско-турецкими отношениями

"Сейчас ситуация в Идлибе обострилась настолько, что это требует нашего прямого личного разговора". Как сообщает российское бюро Report, об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Москве.

"В начале нашей встречи я хочу еще раз выразить свои искренние соболезнования по поводу гибели ваших военнослужащих в Сирии. Гибель людей - это всегда большая трагедия. К сожалению, никто, в том числе и сами сирийские военнослужащие, не знали о месте их нахождения. За это время и сирийские военнослужащие пострадали. В сирийской армии серьезные потери. Поэтому, нам нужно обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного, во-первых, не повторялось, во-вторых не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы относимся очень внимательно и дорожим", - заявил В. Путин.

Напомним, президент Турции сегодня прибыл в Москву для обсуждения урегулирования ситуации в Сирии с учётом обострения в Идлибе.