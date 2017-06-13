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    Путин: Медведев самостоятельно исполнял обязанности на президентском посту

    Президентом в стране может быть только один человек

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин заявил, что нынешний премьер Дмитрий Медведев в период своего президентства полностью и самостоятельно исполнял все должностные обязанности.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме на телеканале Showtime.

    Медведев являлся президентом России с 2008 по 2012 год, председателем правительства при нем был Путин.

    "Я работал много и в целом весьма успешно, но президентом России был другой человек. И я знаю, как у нас в стране, как за рубежом это время оценивали. Должен вам сказать, что президент Медведев полностью и самостоятельно исполнял все свои обязанности. Президентом в стране может быть только один человек. Тот, кто избран народом", — сказал Путин.

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