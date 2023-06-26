Путин: Любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту в РФ обречены на провал

Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм в последние дни, подчеркнув, что любые попытки устроить смуту обречены на провал.

Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм в последние дни, подчеркнув, что любые попытки устроить смуту обречены на провал.

Как передает Report, об этом в своем обращении к нации заявил президент России Владимир Путин.

"Дорогие друзья! Сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал", - сказал глава государства.

По его словам, "была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях". "Твердую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии - фактически все российское общество. Всех объединило и сплотило главное - ответственность за судьбу Отечества", - заключил Путин.