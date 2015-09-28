​Путин: лучше бороться с боевиками в Сирии, чем ждать их возвращения в Россию

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Для России предпочтительнее бороться с боевиками-выходцами из бывшего СССР на территории в Сирии, чем ждать их возвращения обратно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Чарли Роузу для телеканалов CBS и PBS.

"Более двух тысяч боевиков, выходцев из бывшего Советского Союза находятся на территории Сирии. Есть угроза, что они к нам вернутся, сказал президент РФ. - Так чем ждать, пока они к нам вернутся, лучше помочь Асаду бороться с ними там, на территории Сирии.

Путин подчеркнул, что это самый главный побуждающий мотив, который подталкивает Россию к тому, чтобы оказать Асаду содействие. "В целом мы, конечно, не хотим, чтобы ситуация в регионе сомализировалась", - добавил он.

В то же время, по словам президента, "Россия не будет участвовать ни в каких войсковых операциях на территории Сирии или в других государствах".

"Во всяком случае, на сегодняшний день мы этого не планируем", - сказал Путин.

При этом глава государства обратил внимание на то, что российские дипломаты постоянно думают над тем, как интенсифицировать работу и с президентом Асадом, и с партнерами в других странах.