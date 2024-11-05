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Путин: Лидеры стран СНГ по традиции встретятся в конце декабря, подведут итоги года и наметят планы на перспективу

Путин: Лидеры стран СНГ по традиции встретятся в конце декабря, подведут итоги года и наметят планы на перспективу Лидеры стран СНГ соберутся в конце декабря, чтобы подвести итоги года и наметить планы на перспективу.
В регионе
5 ноября 2024 г. 15:17
Путин: Лидеры стран СНГ по традиции встретятся в конце декабря, подведут итоги года и наметят планы на перспективу

Лидеры стран СНГ соберутся в конце декабря, чтобы подвести итоги года и наметить планы на перспективу.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"По традиции соберемся в конце декабря, чтобы подвести итоги года и наметить планы на перспективу", - сказал он на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами, среди которых был и посол Азербайджана Рахман Мустафаев.

Путин заметил, что страны СНГ являются "ближайшими соседями, самыми добрыми друзьями, естественными стратегическими партнерами и союзниками России".

Он напомнил, что в 2025 году страны совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне.

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Версия на английском языке Putin: CIS leaders to traditionally meet at December-end, outline plans for future

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