Путин: “Kрупномасштабный военный конфликт на Ближнем Востоке привел бы к катастрофе”"

Президент России Владимир Путин надеется, что до крупномасштабных военных действий на Ближнем Востоке дело не дойдет, иначе это обернется катастрофой.

Как сообщает московский корреспондент Report, oб этом российский лидер заявил на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"То, что там идет война, мы и так видим это. Это факт. Но хотелось бы избежать крупномасштабных боевых действий. Если это произойдет, это было бы катастрофой не только для региона Ближнего Востока, но и для всего мира.

Мы понимаем к нему это приведет. Это приведет к новым масштабным исходам людей с территорий традиционного проживания, к новым потокам беженцев и не только в Европу, но и в другие регионы. Это будет гуманитарная, религиозная, экономическая катастрофа. Это приведет к огромному ущербу для мировой экономики, мировой энергетики", - сказал президент РФ.

Игбал Рустамов