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    ​Путин: Корабли России произвели выстрелы по объектам ИГ в Сирии из акватории Каспийского моря - ВИДЕО

    Для поражения боевиков, кроме авиации, сегодня утром привлечены корабли Каспийской флотилии, отметил Шойгу

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Военные корабли России  произвели выстрелы по объектам "Исламского государства" в Сирии из акватории Каспийского моря. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

    "Стрельбы кораблей РФ по объектам ИГ в Сирии проведены из акватории Каспийского моря с применением высокоточного оружия, все цели поражены", - заявил президент.

    "Для поражения боевиков, кроме авиации, сегодня утром привлечены корабли Каспийской флотилии, четыре ракетных корабля произвели 26 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр" по 11 целям", - заявил в свою очередь Шойгу на встрече с Путиным.

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