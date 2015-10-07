​Путин: Корабли России произвели выстрелы по объектам ИГ в Сирии из акватории Каспийского моря - ВИДЕО

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Военные корабли России произвели выстрелы по объектам "Исламского государства" в Сирии из акватории Каспийского моря.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

"Стрельбы кораблей РФ по объектам ИГ в Сирии проведены из акватории Каспийского моря с применением высокоточного оружия, все цели поражены", - заявил президент.

"Для поражения боевиков, кроме авиации, сегодня утром привлечены корабли Каспийской флотилии, четыре ракетных корабля произвели 26 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр" по 11 целям", - заявил в свою очередь Шойгу на встрече с Путиным.