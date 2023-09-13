Путин: Ким Чен Ын посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре

Лидер КНР Ким Чен Ын в ходе своего визита в Россию посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своего визита в Россию посетит Владивосток и Комсомольск-на-Амуре.

Как передает Report со ссылкой на "Россия-1", об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, во Владивостоке Ким Чен Ыну продемонстрируют возможности Тихоокеанского флота. Лидер КНДР также планирует посетить Дальневосточный федеральный университет и посмотреть некоторые объекты Российской академии наук.

"Такая военная часть по линии Министерства обороны, заключающаяся в демонстрации возможностей Тихоокеанского флота", - пояснил он.

Путин подчеркнул, что у председателя большая программа.

"Он же отсюда еще летит в Комсомольск-на-Амуре, будет посещать заводы, где производится авиационная техника, и гражданская, и боевая", - добавил президент.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Ким Чен Ын во время переговоров обсуждали дальнейшие перспективы сотрудничества в сфере космоса.