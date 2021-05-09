Путин: К сожалению, многое из идеологии нацистов вновь пытаются поставить на вооружение

"История требует делать выводы и извлекать уроки"

"Этот праздник всегда будет для России священным. Мы всегда будем помнить, что величественный подвиг в Победе над нацизмом совершил советский народ. Наш народ был один. Он бился насмерть на всех рубежах в жесточайших боях: на земле, на море, в небе. Люди всех национальностей, вероисповеданий сражались за каждую пядь родной земли исполнил эту священную клятву, освободили страны Европы от коричневой чумы и вынес нацизму исторический приговор".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в своей торжественной речи к участникам и гостям военного парада в Москве по случаю 9 мая - Дня Победы над фашизмом.

Президент РФ также отметил, что нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы: "История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов вновь пытаются поставить на вооружение. Мы видим попытки переписать историю и оправдать предателей и преступников. Россия будет твёрдо отстаивать свои национальные интересы и безопасность".