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Путин: К сожалению, многое из идеологии нацистов вновь пытаются поставить на вооружение

Путин: К сожалению, многое из идеологии нацистов вновь пытаются поставить на вооружение "История требует делать выводы и извлекать уроки"
В регионе
9 мая 2021 г. 11:47
Путин: К сожалению, многое из идеологии нацистов вновь пытаются поставить на вооружение
Владимир Путин

"Этот праздник всегда будет для России священным. Мы всегда будем помнить, что величественный подвиг в Победе над нацизмом совершил советский народ. Наш народ был один. Он бился насмерть на всех рубежах в жесточайших боях: на земле, на море, в небе. Люди всех национальностей, вероисповеданий сражались за каждую пядь родной земли исполнил эту священную клятву, освободили страны Европы от коричневой чумы и вынес нацизму исторический приговор".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил президент России Владимир Путин в своей торжественной речи к участникам и гостям военного парада в Москве по случаю 9 мая - Дня Победы над фашизмом.

Президент РФ также отметил, что нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы: "История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов вновь пытаются поставить на вооружение. Мы видим попытки переписать историю и оправдать предателей и преступников. Россия будет твёрдо отстаивать свои национальные интересы и безопасность".

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Версия на английском языке Putin on Victory over Nazism: We see attempts to rewrite history and justify traitors and criminals
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin: “Faşist ideologiyası yenidən gündəmə gətirilir”

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