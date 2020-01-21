​Путин изменил структуру правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ “О структуре федеральных органов исполнительной власти”. Как передает Report, cогласно документу, в новом правительстве будет 9 вице-премьеров, раньше их было 10.

Кроме того, президент упразднил Министерство по делам Северного Кавказа. Функции министерства отошли Минэкономики. Руководство деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет осуществляться напрямую правительством, а руководить деятельностью Росимущества будет Минфин.

Правительству поручили обеспечить проведение соответствующих реорганизационных мероприятий, определить численность госслужащих Минэкономики с учетом передачи ему новых функций, представить предложения по внесению необходимых изменений в акты президента и привести свои акты в соответствие. Указ вступает в силу со дня подписания.