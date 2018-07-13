Путин исключил Максима Шевченко из Совета по межнациональным делам

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении состава Совета по межнациональным отношениям, председателем которого является сам глава государства.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, указом президента из состава членов Совета исключен российский журналист, телеведущий и эксперт Максим Шевченко.

Кроме Максима Шевченко из Совета исключен также бывший вице-премьер Александр Хлопонин. О причинах внесения изменений в состав Совета не сообщается.

Согласно указу, новыми членами Совета стали министр науки и высшего образования России Михаил Котюков, вице-премьер Виталий Мутко и глава совета Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Светлана Смирнова.