Путин: Иран имеет право на использование ядерных технологий в мирных целях

Иран имеет право на использование ядерных технологий в мирных целях, и Москва готова оказать Тегерану помощь и поддержку в развитии мирного атома.

Иран имеет право на использование ядерных технологий в мирных целях, и Москва готова оказать Тегерану помощь и поддержку в развитии мирного атома.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил президент Владимир Путин.

По его словам, Иран неоднократно говорил об отсутствии планов создания ядерного оружия.

"Никаких признаков создания ядерного оружия и доказательств этого у МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) тоже нет", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что Россия против распространения оружия массового уничтожения "за счет какой бы то ни было страны в мире, включая Иран".