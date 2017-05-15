Путин: Интерес к сотрудничеству с ЕАЭС проявляют 50 стран

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Интерес к сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) проявляют порядка 50 государств Европы, Азии и Латинской Америки. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании круглого стола во второй день форума "Один пояс — один путь".

По его словам, ведутся переговоры по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и Китая, о свободной торговле с Израилем, достигнуты договоренности о запуске консультаций с Египтом, Ираном, Индией, Сербией и Сингапуром.