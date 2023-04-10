Путин и Жапаров по телефону обсудили расширение сотрудничества в ряде сфер

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым.

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Кыргызстан.

Обсуждался ряд практических аспектов дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, финансовой и гуманитарной областях.

В контексте председательства России в Евразийском экономическом союзе (ЕЭАС) и Кыргызстана в СНГ затронуты некоторые вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-кыргызских союзнических отношений.