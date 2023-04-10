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Путин и Жапаров по телефону обсудили расширение сотрудничества в ряде сфер

Путин и Жапаров по телефону обсудили расширение сотрудничества в ряде сфер Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым.
В регионе
10 апреля 2023 г. 13:56
Путин и Жапаров по телефону обсудили расширение сотрудничества в ряде сфер

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Кыргызстан.

Обсуждался ряд практических аспектов дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, финансовой и гуманитарной областях.

В контексте председательства России в Евразийском экономическом союзе (ЕЭАС) и Кыргызстана в СНГ затронуты некоторые вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-кыргызских союзнических отношений.

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Версия на английском языке Putin, Zhaparov mull expansion of co-op in several areas

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