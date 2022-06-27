Путин и Зеленский примут участие в саммите G20

Президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии поучаствовать в саммите G20, которая пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Приглашение участвовать в этом саммите ранее принял и президент Украины Владимир Зеленский.

Президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии поучаствовать в саммите G20, которая пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Приглашение в этом саммите ранее принял и президент Украины Владимир Зеленский.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается", - отметил он.

При этом Ушаков не смог точно ответить на вопрос о том, будет ли Путин очно принимать участие в данном мероприятии или будет участвовать по видеосвязи.

"Не знаю, они пока приглашают в очном формате, но просто еще времени много, надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать", - сказал помощник президента.