Путин и Трамп встретятся в июле на саммите G20 в Германии

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в июле 2017 года на саммите G20 в Германии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президенты, когда говорили недавно по телефону, уже подтвердили, что будут встречаться на полях саммита "двадцатки" в Германии в первой декаде июля. И сегодня мы с Рексом Тиллерсоном говорили о том, как мы можем продвинуться по тем пунктам повестки дня, о которых я упомянул - и по Сирии, и по другим вопросам, с тем, чтобы к этой встрече мы подготовили какие-то зримые, осязаемые результаты. Так что в любом случае они повидаются в июле", - сказал Лавров.