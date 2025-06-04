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Путин и Трамп обсудили перспективы восстановления сотрудничества России и США

Путин и Трамп обсудили перспективы восстановления сотрудничества России и США Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по перспективам российско-американского сотрудничества, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
В регионе
4 июня 2025 г. 22:09
Путин и Трамп обсудили перспективы восстановления сотрудничества России и США

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по перспективам двустороннего сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Президенты обменялись мнениями по поводу перспектив восстановления российско-американского сотрудничества в различных областях, которые, по мнению двух президентов, имеют огромный потенциал", - сказал он журналистам.

По словам Ушакова, лидеры в ходе беседы высоко оценили усилия спецпредставителя американского лидера в Украине Стивена Уиткоффа в урегулировании конфликта.

Помощник президента РФ по итогам беседы также отметил, что Москва и Киев изучают проекты меморандумов с мирными предложениями, после этого переговоры двух стран могут продолжиться.

Ушаков добавил, что стороны также обсудили другие вопросы международной повестки, в том числе "остановленный при личном участии Трампа" вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном.

По его словам, "в завершение беседы оба лидера охарактеризовали состоявшийся обмен мнениями как позитивный и весьма продуктивный". Президенты договорились продолжить контакты, в том числе по российско-украинскому урегулированию.

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Версия на азербайджанском языке Putin və Tramp Rusiya-ABŞ əməkdaşlığının bərpası perspektivlərini müzakirə ediblər

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