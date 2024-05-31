Путин и Токаев обсудили по телефону сотрудничество в сфере энергетики и логистики

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону сотрудничество двух стран, в частности в сферах энергетики и транспорта.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону сотрудничество двух стран, в частности в сферах энергетики и транспорта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и транспортно-логистической областях", - говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Также Путин и Токаев обсудили подготовку к июльскому саммиту Шанхайской организации сотрудничества и другие международные темы.

"Затронуты некоторые международные темы, в том числе в контексте подготовки к запланированному на июль в Астане заседанию Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества", - говорится в сообщении.

Путин и Токаев обменялись оценками по итогам своих недавних контактов с иностранными лидерами. "Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества", - добавили в Кремле.