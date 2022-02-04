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Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях

Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпином подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.
В регионе
4 февраля 2022 г. 13:19
Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях

Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпином подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

В документе говорится, что РФ и Китай всерьез обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией объединения AUKUS.

РФ и КНР выступают против политизации проблемы происхождения новой коронавирусной инфекции, этот вопрос лежит в научной плоскости.

Ядерные державы должны отказаться от менталитета холодной войны и снижать роль ядерного оружия в политике.

РФ и Китай призывают США отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в АТР и Европе.

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Версия на английском языке Putin, Jinping ink joint statement on international relations

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