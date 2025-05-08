Путин и Си Цзиньпин подписали пакет документов по итогам переговоров

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали пакет документов по итогам переговоров.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали пакет документов по итогам переговоров.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Это - совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступивших в новую эпоху; план действий в области совместного кинопроизводства.

Лидеры двух стран поручили компаниям ускорить утверждение экономических условий проекта, обсудили проект газопровода "Сила Сибири-2". Планируется увеличение поставок газа и СПГ в Китай по сравнению с 2024 годом. Новая магистраль должна соединить месторождения газа в Сибири и Синьцзян-Уйгурский автономный район на западе Китая.

Также по итогам переговоров делегаций двух стран подписано обновленное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. Одно из приоритетных направлений работы для российских инвесторов в Китае - производство прокатной продукции из высокотехнологичных алюминиевых сплавов. Кроме того, российские компании видят перспективы в реализации проектов в сфере страхования, инфраструктурного строительства, металлургии.