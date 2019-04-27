​Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и Ливии

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и Ливии, а также торгово-экономические проекты.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"В двустороннем плане сверили часы по тем проектам торгово-экономического развития, которые на повестке дня, поговорили по текущим проблемам, а также обменялись мнениями по международной линии. Это была и Сирия, и Венесуэла, и Ливия...", - сообщил Песков журналистам, говоря о состоявшихся в Пекине контактах Путина и Си Цзиньпина.
Tural AsadiАвтор новости