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Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и Ливии

​Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и Ливии
© РИА Новости / Валерий Шарифулин

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и Ливии, а также торгово-экономические проекты.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"В двустороннем плане сверили часы по тем проектам торгово-экономического развития, которые на повестке дня, поговорили по текущим проблемам, а также обменялись мнениями по международной линии. Это была и Сирия, и Венесуэла, и Ливия...", - сообщил Песков журналистам, говоря о состоявшихся в Пекине контактах Путина и Си Цзиньпина. 

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