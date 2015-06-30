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    ​Путин и Саргсян не обсуждали кризис в Армении

    Цены на электроэнергию — это, скажем так, внутриармянский вопрос

    Баку. 30 Июня. REPORT.AZ/ Президенты России и Армении Владимир Путин и Серж Саргсян не обсуждали в ходе телефонного разговора вызванный повышением тарифов на электроэнергию кризис в Армении.

    Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

    «Цены на электроэнергию — это, скажем так, внутриармянский вопрос, который, безусловно, не может обсуждаться с Российской Федерацией», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

    Ранее сообщалось, что Путин поздравил Саргсяна с днем рождения и обсуждал с ним российско-армянское сотрудничество.

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