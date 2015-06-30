​Путин и Саргсян не обсуждали кризис в Армении

Баку. 30 Июня. REPORT.AZ/ Президенты России и Армении Владимир Путин и Серж Саргсян не обсуждали в ходе телефонного разговора вызванный повышением тарифов на электроэнергию кризис в Армении.

Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Цены на электроэнергию — это, скажем так, внутриармянский вопрос, который, безусловно, не может обсуждаться с Российской Федерацией», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил Саргсяна с днем рождения и обсуждал с ним российско-армянское сотрудничество.