Путин и Рухани обсудили иранский план по обеспечению безопасности в Персидском заливе

Глава России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани обсудили иранскую инициативу по обеспечению безопасности в регионе Персидского залива.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается во вторник на официальном сайте президента Ирана.

"Стороны обсудили ядерную сделку, а также "Ормузскую мирную инициативу", - сообщает пресс-служба президента Ирана.

Отмечается, что другими темами переговоров президентов стали двусторонние отношения, а также ядерная сделка.