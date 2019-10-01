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Путин и Рухани обсудили иранский план по обеспечению безопасности в Персидском заливе

Путин и Рухани обсудили иранский план по обеспечению безопасности

Глава России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Рухани обсудили иранскую инициативу по обеспечению безопасности в регионе Персидского залива. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается во вторник на официальном сайте президента Ирана.

"Стороны обсудили ядерную сделку, а также "Ормузскую мирную инициативу", - сообщает пресс-служба президента Ирана.

Отмечается, что другими темами переговоров президентов стали двусторонние отношения, а также ядерная сделка.

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