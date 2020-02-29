​Путин и Роухани обсудили ситуацию в Идлибе

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани обсудили ситуацию в Идлибе и заявили о необходимости полной реализации достигнутых в "астанинском формате" договоренностей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Предметно рассмотрена ситуация в Сирии в контексте усиления напряженности в Идлибской зоне деэскалации. Выражено общее мнение о необходимости полной реализации достигнутых в "астанинском формате" договоренностей, касающихся, прежде всего, борьбы с террористами, - при уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии", - говорится в сообщении.