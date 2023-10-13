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Путин и Рахмон начали переговоры в Бишкеке

Путин и Рахмон начали переговоры в Бишкеке Президент России Владимир Путин и его таджикистанский коллега Эмомали Рахмон проводят встречу в Бишкеке.
В регионе
13 октября 2023 г. 10:49
Путин и Рахмон начали переговоры в Бишкеке

Президент России Владимир Путин и его таджикистанский коллега Эмомали Рахмон проводят встречу в Бишкеке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, позднее состоится заседание Совета глав государств СНГ.

Как ранее отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, есть много тем для обсуждения. Это вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений по различным направлениям, вопросы региональной безопасности, касающиеся прежде всего ситуации на границе Таджикистана с Афганистаном, вопросы функционирования в республике 201-й военной базы, перечислял Ушаков.

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Версия на английском языке Putin-Rahmon meeting starts in Bishkek

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