Путин: Россия и Иран часто сходятся в оценках международных событий

Россия и Иран активно работают на международной арене, и часто бывают схожи в оценках событий.

Россия и Иран активно работают на международной арене, и часто бывают схожи в оценках событий.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Ашхабаде.

"Мы активно работаем вместе на международной арене, и наши оценки происходящих событий в мире часто очень близки", - сказал он.

Путин также сказал, что тенденции во взаимной торговле хорошие, и наблюдается рост товарооборота.

13.27

В Ашхабаде стартовали переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина Масуда Пезешкиана.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что это их первая очная встреча после того, как в июле Пезешкиан вступил в должность президента Ирана.