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Путин: Россия и Иран часто сходятся в оценках международных событий

Путин: Россия и Иран часто сходятся в оценках международных событий Россия и Иран активно работают на международной арене, и часто бывают схожи в оценках событий.
В регионе
11 октября 2024 г. 13:51
Путин: Россия и Иран часто сходятся в оценках международных событий

Россия и Иран активно работают на международной арене, и часто бывают схожи в оценках событий.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Ашхабаде.

"Мы активно работаем вместе на международной арене, и наши оценки происходящих событий в мире часто очень близки", - сказал он.

Путин также сказал, что тенденции во взаимной торговле хорошие, и наблюдается рост товарооборота.

13.27

В Ашхабаде стартовали переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина Масуда Пезешкиана.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что это их первая очная встреча после того, как в июле Пезешкиан вступил в должность президента Ирана.

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Версия на английском языке Russian, Iranian presidents convene in Ashgabat
Версия на азербайджанском языке Putinlə Pezeşkian Aşqabadda görüşüb

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