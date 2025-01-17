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Путин и Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Путин и Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.
В регионе
17 января 2025 г. 18:22
Путин и Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Церемония состоялась по итогам переговоров в Кремле.

Документ должен вывести отношения Москвы и Тегерана на новый уровень: он закрепляет их статус как стратегических партнеров. Также в договоре зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества на долгосрочную перспективу.

По словам официальных лиц двух стран, соглашение охватывает все сферы, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

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Версия на английском языке Putin and Pezeshkian sign Comprehensive Strategic Partnership Agreement
Версия на азербайджанском языке Rusiya ilə İran arasında Hərtərəfli Strateji Tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalanıb

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