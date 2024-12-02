Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию в Сирии

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии.

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Кремле.

"Основное внимание уделено обострившейся обстановке в Сирийской Арабской Республике. Масштабная агрессия террористических группировок и бандформирований расценена как направленная на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности сирийского государства. Выражена безусловная поддержка действиям законных властей Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны, а также подчеркнута важность координации усилий в рамках "Астанинского формата" с участием Турции", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры стран обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества между Россией и Ираном. Намечен план дальнейших контактов между двумя лидерами и на других уровнях.