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Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию в Сирии

Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию в Сирии Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии.
В регионе
2 декабря 2024 г. 17:24
Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию в Сирии

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Кремле.

"Основное внимание уделено обострившейся обстановке в Сирийской Арабской Республике. Масштабная агрессия террористических группировок и бандформирований расценена как направленная на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности сирийского государства. Выражена безусловная поддержка действиям законных властей Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны, а также подчеркнута важность координации усилий в рамках "Астанинского формата" с участием Турции", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры стран обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества между Россией и Ираном. Намечен план дальнейших контактов между двумя лидерами и на других уровнях.

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Версия на английском языке Putin and Pezeshkian discuss situation in Syria
Версия на азербайджанском языке Putin və Pezeşkian Suriyadakı vəziyyəti müzakirə ediblər

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