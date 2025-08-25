Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом обсудил ситуацию на Южном Кавказе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение Кремля.

В ходе разговора Путин проинформировал своего иранского коллегу об основных итогах российско-американской встречи в верхах, состоявшейся 15 августа в Анкоридже (Аляска).

Масуд Пезешкиан, в свою очередь, выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование конфликта в Украине.

"Стороны обсудили также актуальные вопросы двусторонней повестки дня, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и развитие событий в регионе Южного Кавказа. Путин и Пезешкиан условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае (31 августа - 1 сентября)", - говорится в сообщении Кремля.