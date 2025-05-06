Путин и Пезешкиан обсудили международные и региональные вопросы

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по международным и региональным вопросам.

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по международным и региональным вопросам.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на сообщение Кремля.

Они также обсудили ход переговоров между Ираном и США. Путин подтвердил готовность РФ содействовать продвижению диалога между Ираном и США с целью выхода на справедливую договоренность.

Отмечается, что главы государств уделили расширению взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей, в том числе за счет реализации крупных совместных проектов в сфере транспорта и энергетики.

"Обстоятельно обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-иранского сотрудничества на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами", - говорится в сообщении.