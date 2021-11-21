Путин и Пашинян провели телефонный разговор

Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе и меры по ее стабилизации.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе и меры по ее стабилизации.

Как передает Report, об этом заявляет пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях ее стабилизации - в контексте реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Никол Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России. Условлено о дальнейших контактах", - говорится в сообщении.