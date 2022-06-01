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Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию на Южном Кавказе Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
В регионе
1 июня 2022 г. 14:48
Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Report cо ссылкой на сайт Кремля, они обсудили ситуацию на Южном Кавказе.

Стороны обсудили ход реализации трехсторонних договоренностей между Азербайджаном, Россией и Арменией, а также отметили важность активизации совместной работы по обеспечению региональной стабильности, а также развитию транспортно-логистической инфраструктуры на Южном Кавказе.

Пашинян рассказал о встречах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, прошедших 22 мая в Брюсселе.

Также были затронуты некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня. С обеих сторон выражен настрой на тесное взаимодействие в соответствии с принципами стратегического партнерства и союзничества.

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Версия на английском языке Putin, Pashinyan mull situation in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Putin və Paşinyan Cənubi Qafqazdakı durumu müzakirə ediblər

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