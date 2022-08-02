Путин и Пашинян обсудили выполнение трехсторонних договоренностей

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили в телефонном разговоре во вторник реализацию трехсторонних договоренностей после Отечественной войны 2020 года.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили в телефонном разговоре во вторник реализацию трехсторонних договоренностей после Отечественной войны 2020 года.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе Кремля.

"Обсуждены отдельные практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - говорится в заявлении.

Предыдущая телефонная беседа президента РФ и премьера Армении состоялась в начале июля, тогда они также обсуждали реализацию этих договоренностей.

9 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. В продолжение процесса урегулирования 11 января 2021 года в Москве прошла еще одна встреча. На ней было подписано новое совместное заявление, которым, в частности, предусмотрено разблокирование всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе. Тогда же была достигнута договоренность о создании трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров для решения этой и других задач.

26 ноября 2021 года три лидера снова встретились, на этот раз в Сочи. Они условились предпринимать шаги для повышения уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе, а также необходимость создания двусторонней комиссии по делимитации границы с последующей ее демаркацией. Россия выразила готовность оказать консультативное содействие по запросу сторон.