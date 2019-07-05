Путин и Пашинян обсудили сотрудничество в рамках ЕАЭС и ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

На своей странице в Facebook он написал, что за последние несколько дней провел телефонные разговоры со всеми руководителями стран ЕАЭС.

"Все разговоры касались текущих и долгосрочных вопросов повестки ЕАЭС. Были обсуждены также вопросы предстоящего 1 октября в Ереване заседания Высшего экономического совета ЕАЭС. Во время всех разговоров, конечно, были затронуты также вопросы двусторонних отношений", - отметил Н.Пашинян.

В свою очередь Кремль сообщает, что В.Путин и Н.Пашинян также рассмотрели проблематику сотрудничества по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также условились о продолжении контактов.