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Путин и Пашинян обсудили двусторонние вопросы

Путин и Пашинян обсудили двусторонние вопросы Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили двусторонние вопросы.
В регионе
17 января 2025 г. 13:50
Путин и Пашинян обсудили двусторонние вопросы

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили двусторонние вопросы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении Кабмина Армении.

Отмечается, что они обсудили результаты председательство Армении в ЕАЭС, предстоящие работы в рамках организации, а также ряд вопросов двусторонней повестки Армения-Россия.

В свою очередь, в пресс-службе Кремля собщили о том, что Пашинян в разговоре с Путиным пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с ЕС.

Также обсудили интеграционное взаимодействие, прежде всего в сфере энергетики.

"Констатирована практическая выгода от совместной работы в рамках ЕАЭС. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны", - отметили в Кремле.

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