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Путин и Пашинян начали переговоры в Сочи

Путин и Пашинян начали переговоры в Сочи Президент России Владимир Путин и премьер Армениия Никол Пашинян начали встречу в Сочи.
В регионе
31 октября 2022 г. 15:37
Путин и Пашинян начали переговоры в Сочи

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян начали встречу в Сочи.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Отметим, что ранее сообщалось, что 31 октября в Сочи состоятся трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Планируется рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Будут также обсуждены вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей", — говорилось в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин проведет отдельные встречи с президентом Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

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Версия на азербайджанском языке Soçidə Putinlə Paşinyan arasında görüş başlayıb

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