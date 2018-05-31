Путин и Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону некоторые аспекты урегулирования конфликта в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. В продолжение переговоров, прошедших 9 мая в Москве, обсуждались некоторые аспекты сирийского урегулирования, а также актуальные вопросы двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.