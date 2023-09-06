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Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили взаимодействие в формате ОПЕК+

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили взаимодействие в формате ОПЕК+ Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, председателем Совета министров Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
В регионе
6 сентября 2023 г. 13:40
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили взаимодействие в формате ОПЕК+

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, председателем Совета министров Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Кремля.

"Дана высокая оценка взаимодействию двух стран в формате ОПЕК+. Отмечено, что достигнутые договоренности о сокращении добычи нефти в сочетании с добровольными обязательствами по ограничению поставок сырья позволяют обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка", - сказано в сообщении.

Стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией, обсудили ряд актуальных вопросов дальнейшего углубления кооперации в торгово-экономической, транспортно-логистической и инвестиционной областях.

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Версия на английском языке Putin, Saudi Crown Prince discuss cooperation in OPEC+ format

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