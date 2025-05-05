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Путин и Моди обсудили теракт в Пахалгаме

Путин и Моди обсудили теракт в Пахалгаме Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили недавний террористический акт в Пахалгаме.
В регионе
5 мая 2025 г. 14:01
Путин и Моди обсудили теракт в Пахалгаме

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили недавний террористический акт в Пахалгаме.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что виновники нападения и их сторонники должны быть привлечены к ответственности.

В ходе беседы Моди и Путин также подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению российско-индийского партнерства.

Кроме того, Путин принял приглашение Моди посетить Индию с визитом для проведения традиционной ежегодной двусторонней встречи на высшем уровне.

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Версия на азербайджанском языке Putin və Modi Pahalqamdakı terror aktını müzakirə ediblər

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