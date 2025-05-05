Путин и Моди обсудили теракт в Пахалгаме

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили недавний террористический акт в Пахалгаме.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили недавний террористический акт в Пахалгаме.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что виновники нападения и их сторонники должны быть привлечены к ответственности.

В ходе беседы Моди и Путин также подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению российско-индийского партнерства.

Кроме того, Путин принял приглашение Моди посетить Индию с визитом для проведения традиционной ежегодной двусторонней встречи на высшем уровне.